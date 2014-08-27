З'їзд обрав Луценка головою партії “Солідарність”

За дане рішення проголосували 122 із 125 делегатів з'їзду, передає кореспондент УНІАН.

Перед цим народний депутат України Юрій Стець подав у відставку з посади голови партії “Солідарність”. Він зазначив, що він зараз більше потрібний “на фронті” - на сході України.Читайте такожПозачерговий з’їзд партії «ВО Солідарність»

Стець висловив сподівання, що під час парламентських виборів об'єднають свої зусилля всі політичні сили, які були на Майдані, і ще до завершення виборів заявлять про створення коаліції в новому парламенті. Він висловив переконання, що в списку партії на виборах буде більш як 70% нових людей.