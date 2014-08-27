Луценко прогнозує оновлення складу нової Ради на 30%

Такий прогноз висловив голова партії "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко. "Це багато, і це серйозно", - вважає він.

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Також він відзначив необхідність досягнення домовленостей з демократичними силами щодо висування в округах єдиних кандидатів, щоб не дати можливості пройти до парламенту представникам Партії регіонів і Комуністичної партії.

На запитання УНІАН, чи можливо, що в списку партії на виборах будуть прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і голова парламенту Олександр Турчинов, Юрій Луценко відповів, що "двері для всіх відкриті".

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він, Яценюк, Турчинов, а також ще 13 осіб вийшли зі складу ВО "Батьківщина".