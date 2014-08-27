СБУ «захопила» близько 500 терористів в зоні АТО - Пушилін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив так званий «голова соціально-економічного штабу Народного фронту Новоросії» Денис Пушилін.

За його словами, терористи готові обміняти «на наших полонених» українських військовослужбовців, яких провели центром Донецька 24 серпня.

«Вони містяться в задовільних умовах... Коли проводяться обміни, ми віддаємо живих і здорових і нагодованих солдатів. Ми готові обміняти. Якщо українська армія буде готова - ми обміняємо на наших полонених», - сказав Пушилін.

При цьому Пушилін заявив, що бойовики не виключають, що полонених можуть використовувати на роботах, але пріоритетом є обмін.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня проросійські бойовики провели строєм по центру Донецька полонених українських військових. Таким чином лідери терористичної організації "Донецька народна республіка" вирішили відповісти на святкування Дня Незалежності України.

27 серпня спікер інформаційно-аналітичного центру СНБО Андрій Лисенко повідомив, що до «параду полонених» у Донецьку 24 серпня залучалися ув’язнені з місцевих колоній.

«Встановлена незначна кількість військовослужбовців, які дійсно були в цьому проходженні по Донецьку, дійсно є факти, впізнали людей, яких проводили», - відзначив Лисенко. «Проте більшість з них – не з'ясовано, і є інформація, що там були задіяні для масовки ув’язнені, яких залучили з місцевих колоній, розташованих у Донецькій області», - сказав Лисенко.