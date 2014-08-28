Глава МЗС Латвії про вторгнення РФ в Україну: в ООН повинні реагувати, це - війна

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевіч назвав дії Росії в Україні війною і закликав Раду Безпеки ООН визнати це як акт агресії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Російське вторгнення в Україну повинно бути розцінено Радою безпеки ООН як акт агресії, ООН має реагувати відповідно, це - війна", - переконаний Рінкевіч.

Russian invasion in Ukraine must be considered by the UN Security Council as act of aggression, UN must react accordingly, this is war - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 28 серпня 2014

Як повідомляв УНІАН, українська влада звинувачує Росію у відкритому військовому вторгненні на півдні Донбасу. Зокрема, надходять повідомлення про блокування міста Новоазовськ російськими військовими.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у себе в Twitter: "Зараз ми вочевидь спостерігаємо бої між регулярними силами Росії та України. Існує чітка назва цього".

Читайте такожРубль падає через вторгнення російських військ в Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що треба дати пояснення повідомленням про появу російських військ на території України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон і голова Європейської ради Герман ван Ромпей заявили про необхідність чинити тиск на Росію з боку Євросоюзу, щоб домогтися деескалації ситуації на сході України.

У США вважають, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях.