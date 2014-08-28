Глава МЗС Латвії про вторгнення РФ в Україну: в ООН повинні реагувати, це - війна
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевіч назвав дії Росії в Україні війною і закликав Раду Безпеки ООН визнати це як акт агресії.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Російське вторгнення в Україну повинно бути розцінено Радою безпеки ООН як акт агресії, ООН має реагувати відповідно, це - війна", - переконаний Рінкевіч.
Russian invasion in Ukraine must be considered by the UN Security Council as act of aggression, UN must react accordingly, this is war
- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 28 серпня 2014
Як повідомляв УНІАН, українська влада звинувачує Росію у відкритому військовому вторгненні на півдні Донбасу. Зокрема, надходять повідомлення про блокування міста Новоазовськ російськими військовими.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у себе в Twitter: "Зараз ми вочевидь спостерігаємо бої між регулярними силами Росії та України. Існує чітка назва цього".
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