Литва рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну

16:36, 28 серпня 2014
Політика
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Литва рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

REUTERS

Про це повідомила президент Литви Даля Грібаускайте у Twitter.

«Литва рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну», - написала вона.

«Це загроза міжнародному миру і безпеці», - додала Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, президент України Петро Порошенко заявив про вторгнення російських військ в Україну і скликав на 16.00 засідання Ради нацбезпеки і оборони для розробки плану подальших дій.

Також Порошенко наголосив, що Україна терміново ініціюватиме скликання засідання Ради безпеки ООН. «Світ має дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні», - сказав президент.Читайте такожДерждеп: Росія здійснює пряме військове вторгнення в Україну

Крім того, за його словами, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.

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