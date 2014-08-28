Військовий стан недоцільний, а відмова від виборів буде "поступкою Росії" - експерт

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Експерт зауважив, що парламентські вибори - це загальнонаціональні вибори.

"Тому коректно тлумачити конституційну норму про те, що у разі запровадження воєнного стану вибори не проводяться, і парламент продовжує працювати до завершення дії воєнного стану, таким чином, що навіть територіально, регіонально запровадження воєнного стану - все одно є воєнний стан", - сказав Коліушко.

За його словами, якщо хоча б на якійсь території України запроваджено воєнний стан, то це "унеможливлює з точки зору конституційної норми проведення парламентських виборів".

Таким чином, вважає Коліушко, "сьогодні недоцільно запроваджувати воєнний стан".

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Крім того, Коліушко підкреслив, що війна ведеться не за частину території України, а "Росії потрібно, щоб в Україні не було реформ, щоб не допустити економічного розвитку, щоб Україна не інтегрувалася із Європейським Союзом".

«Це означає, що якщо ми відмовляємося від виборів, то ми фактично йдемо на поступки Росії. Тому вибори потрібні», - сказав експерт.