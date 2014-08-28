Замість Порошенка на інавгурації Президента Туреччини Ердогана був присутній Джемілєв
20:13, 28 серпня 2014Політика
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Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв за дорученням Петра Порошенка взяв участь у церемонії інавгурації Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Глава Меджлісу Рефат Чубаров.Читайте такожПорошенко привітав Ердогана з перемогою на виборах Президента Туреччини
"За дорученням Президента України Петра Порошенка офіційна делегація України на чолі з лідером кримськотатарського народу, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа ага Джемільовим взяла участь в урочистій церемонії інавгурації Президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана", - написав Чубаров.
Як відомо, Президент України Петро Порошенко, у зв'язку з вторгненням російських військ на територію України, в останній момент скасував свій візит до Туреччини і терміново скликав засідання РНБО України.
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