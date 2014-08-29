СБУ оголосила в розшук колишнього заступника міністра доходів і зборів

Про це повідомляється на сайті МВС в розділі «особи, які переховуються від органів влади».

Ігнатов розшукується як підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило до тяжких наслідків).

Читайте такожЯнукович призначив заступників міністра КлименкаНа сайті також зазначається, що екс-посадовець зник 15.07.2014 року на території Криму.

Щодо Ігнатова суд видав постанову про дозвіл на затримання з метою приводу в суд для обрання запобіжного заходу.