Сили АТО під Іловайськом відбили атаку російських танків та взяли 12 полонених - Семенченко
14:54, 29 серпня 2014Політика
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Українських військових під Іловайськом атакували 7 російських танків.
REUTERS
Сьогодні під Іловайськом бійців АТО атакували російські танкита піхота.
Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.
"До мене зателефонував командир однієї з груп, яка проривалася з міста. Їх атакували сім російських танків і батальйон піхоти. Атакував під час руху", - написав він.
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Семенченко наголошує, що бійці успішно відбили атаку та взяли 12 полонених.
"Все, що можна для них я зробив. Зараз все залежить від їх стійкості та ваших молитов. Зараз вже пізно когось знову пікетувати. Зараз треба просто чекати", - зазначив комбат.
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