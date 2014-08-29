Сили АТО під Іловайськом відбили атаку російських танків та взяли 12 полонених - Семенченко

Сьогодні під Іловайськом бійців АТО атакували російські танкита піхота.

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"До мене зателефонував командир однієї з груп, яка проривалася з міста. Їх атакували сім російських танків і батальйон піхоти. Атакував під час руху", - написав він.

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Семенченко наголошує, що бійці успішно відбили атаку та взяли 12 полонених.

"Все, що можна для них я зробив. Зараз все залежить від їх стійкості та ваших молитов. Зараз вже пізно когось знову пікетувати. Зараз треба просто чекати", - зазначив комбат.