Міліція спростовує інформацію про затримання в Києві співробітників посольства Росії

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«Сьогодні у деяких Інтернет-виданнях з’явилася інформація про затримання співробітників охорони посольства РФ 28 серпня 2014 року біля однієї з кав’ярень у Києві. Столична міліція повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

«Жодних затримань осіб, які мали б при собі зброю чи боєприпаси, впродовж 28-29 серпня міліцією Києва не проводилося», - наголосили у ВГЗ.

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Також, за даними міліції, «будь-яких подій за участю співробітників посольства Російської Федерації на території міста не зареєстровано».

Як повідомлялося, сьогодні МЗС Росії поширило заяву, у якій вимагає від України негайно звільнити співробітників російського посольства, затриманих напередодні в Києві.

«28 серпня в Києві сталася чергова обурлива акція проти співробітників охорони посольства РФ, включаючи особистого охоронця посла. Незважаючи на пред'явлення ними дипломатичних паспортів, вони були затримані на виході з кафе під відверто вигаданим приводом: нібито у них були виявлені гранати», - стверджує російське МЗС.