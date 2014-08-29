Прем'єр Нідерландів ініціює нові санкції проти Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. На його думку, прийняті раніше заходи не працюють. Він додав, що додаткові санкції не повинні виключатися, передають РІА Новини.

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28 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що глави держав-членів Європейського союзу на саміті 30 серпня обговорять ситуацію в Україні та можливість розширення санкцій проти Росії.

США і Канада також готують нові санкції проти Росії через її дій в Україні.