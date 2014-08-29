На Донеччині схопили поплічників Гіркіна, які прикидалися "незалежними журналістами"
23:28, 29 серпня 2014Політика
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Співробітники СБУ на одному з блокпостів сил АТО на Донеччині затримали двох озброєних помічників ватажка терористів Гіркіна, які за дорученням російських спецслужб робили псевдо-репортажі про ситуацію на Донбасі.
REUTERS
За даними СБУ, громадяни РФ Шаповалов О.С. та Мохова А.В. під час перевірки документів, вважаючи, що потрапили до "своїх", представилися помічниками Стрєлкова.
Крім того, українські спецслужби встановили, що псевдожурналісти нелегально прибули з анексованого Криму до Донецька для посилення "політуправління ДНР".
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Під виглядом незалежних журналістів вони повинні були знімати руйнування та обстріли, покладаючи провину на українську армію.
Затримані були озброєні автоматами.
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