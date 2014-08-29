На Донеччині схопили поплічників Гіркіна, які прикидалися "незалежними журналістами"

За даними СБУ, громадяни РФ Шаповалов О.С. та Мохова А.В. під час перевірки документів, вважаючи, що потрапили до "своїх", представилися помічниками Стрєлкова.

Крім того, українські спецслужби встановили, що псевдожурналісти нелегально прибули з анексованого Криму до Донецька для посилення "політуправління ДНР".

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Під виглядом незалежних журналістів вони повинні були знімати руйнування та обстріли, покладаючи провину на українську армію.

Затримані були озброєні автоматами.