"Донбас": Силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути

Як повідомила прес-служба добровольчого батальйону "Донбас", 29-го серпня, вранці, угрупуванням сил АТО, які знаходились у Іловайську було висунуто ультиматум. Скласти зброю та здати техніку. І лише за цієї умови - вільно вийти з міста.

"Командуванням, на чолі з генералом Хомчаком, було прийнято рішення ігнорувати даний ультиматум і йти на прорив до основних сил АТО.

Під час їх просування, одну з колон було атаковано російськими військами з використанням бронетехніки, систем залпового вогню "Град", гаубиць та мінометів", - сказано в повідомленні.

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"У результаті нерівного бою, українськими військовими було знищено 5 одиниць ворожої бронетехніки і взято у полон 10 російських військових", - зазначили у прес-службі.

"Однак, атаками супротивника було уражено одну з колон, яка потім зайняла кругову оборону у Червонопіллі. Доля іншої колони поки не відома, оскільки зв'язок повністю обірвався", - повідомили у "Донбасі".

"У результаті багатогодинного бою група наших військових отримала другий ультиматум - здатися до 6 ранку, інакше усі будуть знищені. Частина військових прийняла рішення піти у полон", - йдеться в повідомленні.

"Батальйони "Донбас", "Кривбас" і Кіровоградський полк спецпризначення даний ультиматум категорично відхилили", - зазначили у прес-службі.

"Верховний Головнокомандувач, президент України Петро Порошенко в курсі ситуації. Але вона ускладнюються щохвилини, через значну кількість поранених з батальйонів Нацгвардії, МВС та ЗСУ (близько 100 осіб. Звертаємося до Президента України з проханням зробити усе можливе і неможливе для збереження життів українських героїв і якомога швидше реалізувати усі можливі для цього заходи", - додали у батальоні.