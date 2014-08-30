Білий дім: Ми бачимо вторгнення Росії в Україну
Росія продовжує дії на дестабілізацію ситуації в Україні і це для неї коштуватиме додаткових затрат.
Про це заявив представник Білого дому Джош Ернест, передає "Радіо Свобода".
«Ми бачимо продовження руху зброї та матеріалів через кордон з Росії в Україну. Ми також бачимо чіткі повідомлення, що російські війська перетинають кордон і обстрілюють позиції української армії. Ми бачимо вторгнення Росії в Україну попри те, що міжнародна спільнота засуджує це. Як наслідок, Росія ставить себе під загрозу додаткових економічних затрат, які можуть запровадити США та їхні союзники», – говорить Ернест.
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Джош Ернест наголосив, що НАТО надало переконливі свідчення щодо дії Росії на сході України.
«Свідчення, які надали в НАТО, є переконливими. Вони показують, що Росія продовжує використовувати свої військові можливості для подальшої дестабілізації в Україні», – зазначив речник Білого дому.