Білий дім: Ми бачимо вторгнення Росії в Україну

Про це заявив представник Білого дому Джош Ернест, передає "Радіо Свобода".

«Ми бачимо продовження руху зброї та матеріалів через кордон з Росії в Україну. Ми також бачимо чіткі повідомлення, що російські війська перетинають кордон і обстрілюють позиції української армії. Ми бачимо вторгнення Росії в Україну попри те, що міжнародна спільнота засуджує це. Як наслідок, Росія ставить себе під загрозу додаткових економічних затрат, які можуть запровадити США та їхні союзники», – говорить Ернест.

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Джош Ернест наголосив, що НАТО надало переконливі свідчення щодо дії Росії на сході України.

«Свідчення, які надали в НАТО, є переконливими. Вони показують, що Росія продовжує використовувати свої військові можливості для подальшої дестабілізації в Україні», – зазначив речник Білого дому.