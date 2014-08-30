Боєць батальйону "Донбас": Нашу колону розстріляли впритул з танків

Про це телефоном в ефірі програми "Шустер LIVE" сказав один з бійців батальйону "Донбас", який перебуває в оточенні, повідомляє Гордон.иа.

Як пояснив боєць, колона українських військових йшла в похідному порядку і в районі села Красносілля потрапила під обстріл. Бійці, які залишилися живі, прийняли бій і трималися до сьомої години вечора. За словами українського солдата, на той момент в полоні в українців перебувало 8 російських солдатів, десантники і танкісти.

Близько шостої вечора під білим прапором викликали українських солдатів на переговори і запропонували вивести важко поранених, яких на той час налічувалося 40 осіб, в обмін на полонених росіян. Українські бійці погодилися, щоб врятувати життя поранених. Через деякий час росіяни знову приїхали з білим прапором і оголосили ультиматум, що або українські бійці здаються, або до 7 години ранку їх накривають "Градами".

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"Сховатися нам нереально, ми тримаємо територію в районі 450 метрів в довжину і 150 метрів в ширину. Там чотири хиленьких вже напівзруйнованих будиночки. Тобто окопатися у нас теж немає можливості. Нам обіцяли цілий день допомогу. Допомоги ми не дочекалися", - заявив боєць.

За словами бійця "Донбасу", настрій в батальйоні більш-менш. Проте багато "суміжників" і бійців спецназу вже здалися. У полоні опинилися близько 30 бійців батальйону "Донбас". Інші здаватися не збираються і, судячи з усього, планують прориватися з оточення.

При цьому боєць батальйону зазначив, що виходити з оточення в Іловайську українські бійці повинні були однією колоною з бронетехнікою. Але частина колони пішла в іншу сторону і вони прорвалися.

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"А тут полонені, які були у нас, сказали, що вони готувалися зустрічати саме батальйон "Донбас". Всі поля заміновані, кругом розтяжки стоять", - заявив він.

Боєць також додав, що в ході бою вони підпалили два ворожих танки і дві БМД.