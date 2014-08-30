Україна отримає підтримку Заходу, якщо ефективно чинитиме опір - експерти

Україні треба протриматися до 18-го вересня, зберегти свою армію, мобілізувати резерви і готуватися до оборони. Це зараз Європа і США мляво реагують на російське вторгнення.

Якщо українці зможуть вистояти місяць, отримають підтримку від цивілізованого світу. Принаймні, так вважають експерти. Про це йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Це вже не АТО, а реальна війна з регулярними підрозділами армії, яка багато років готувалася до загарбницького походу. Але експерти кажуть, що панікувати не варто.

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Росія вводить війська невеликими частинами, намагаючись не надто дратувати Європу і США. А якщо українці будуть ефективно чинити опір, то нам допоможуть, вважає військовий експерт Володимир Горбач.

"В Україні Путін веде реальну війну, а в протистоянні із Заходом він блефує. Нам треба протриматися як можна довше без паніки, без провалів військових, без капітуляції на умовах створення квазідержави на Сході. Треба проявляти стійкість і мужність, скільки це можливо", - говорить він. Триматися треба хоча б до 18 вересня - до зустрічі президентів України та США Порошенко і Обами. Це зараз Захід мляво реагує на агресію, яку називає проникненням.

"Наша головна задача - забезпечити адекватну відповідь, як би це жорстко не звучало, чим більше буде втрат з російської сторони, тим швидше світ буде реагувати на ті події в Україні", - вважає експерт.

Військовий експерт Сергій Згурець переконаний, що світ допоможе технікою та озброєнням, а от воювати за свою землю треба самим українцям. На його думку, зараз головне - резерви. Новостворені батальйони потрібно озброювати бронетехнікою. Також на Південь України варто підтягувати системи протиповітряної оборони. Російські солдати не надто рвуться в бій, тому ворог буде воювати авіацією.