ООН: РФ визнають порушником міжнародного права, якщо інформація про вторгнення підтвердиться

Про це він сказав виступаючи перед членами Ради Безпеки.

Фелтман поінформував Раду Безпеки про активізацію діяльності збройних груп, які діють в Донецькій області.

За його словами, насильство поширилося на південне узбережжя України, в напрямку порту Маріуполь, який має важливе стратегічне значення. Збройні формування, зокрема, захопили місто Новоазовськ.

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«Ми не можемо ігнорувати тривожні повідомлення про участь російських військових у новій хвилі ескалації. Якщо ці дані підтвердяться, вони будуть свідчити про пряме порушення міжнародного права і Статуту ООН, - заявив Джеффрі Фелтман. - В Організації Об'єднаних Націй немає незалежних інструментів для перевірки цієї інформації, а Російська Федерація рішуче заперечує ці повідомлення».

Заступник Генерального секретаря також послався на повідомлення про те, що на територію України безперервно поставляється зброя з Росії.

Джеффрі Фелтман підкреслив, що основне завдання на поточний момент - повернути назад ескалацію бойових дій, яка спостерігалася протягом останніх двох діб, і перейти від збройного протистояння до політичного діалогу.