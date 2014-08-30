У РФ серйозно поранили опозиціонера, який розслідував відправку псковських десантників в Україну

11:45, 30 серпня 2014
Політика
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У Росії напали на опозиційного політика Лева Шлосберга, який розслідував відправку псковських десантників в Україну

Фото: wikipedia.org

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав російський політик Григорій Явлінський.

Повідомляється, що напад стався ввечері в п'ятницю, 29 серпня, в 300 метрах від будинку політика. На Шлосберга напали двоє невідомих.Читайте такожУ Пскові напали на журналістів при відвідуванні могил загиблих десантників

В результаті нападу політик отримав серйозну черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, журналістам каналу «Дождь» та онлайн-видання «Российская планета» погрожують за надмірний інтерес до загиблих псковських десантників. Невідомі говорили, що журналістів «ніхто не знайде». Після цього на журналістів напали прямо на кладовищі під Псковом.

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