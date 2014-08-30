У РФ серйозно поранили опозиціонера, який розслідував відправку псковських десантників в Україну

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав російський політик Григорій Явлінський.

Повідомляється, що напад стався ввечері в п'ятницю, 29 серпня, в 300 метрах від будинку політика. На Шлосберга напали двоє невідомих.Читайте такожУ Пскові напали на журналістів при відвідуванні могил загиблих десантників

В результаті нападу політик отримав серйозну черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, журналістам каналу «Дождь» та онлайн-видання «Российская планета» погрожують за надмірний інтерес до загиблих псковських десантників. Невідомі говорили, що журналістів «ніхто не знайде». Після цього на журналістів напали прямо на кладовищі під Псковом.

Напад скоєно на відстань 300 метрів від будинку. Двоє нападників. Вони втекли. - Сергій Мітрохін (@mitrokhin) August 29, 201

Скоєно напад на лідера Псковкого Яблука Лева Шлосберга. У нього серйозна черепно-мозкова травма, втрата пам'яті - Григорій Явлінський (@gr_yavlinsky) August 29, 2014