Семенченко: Військові РФ обманом закликають оточених українських силовиків здатися в полон

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав комбат "Донбасу".

"Ситуацію поки розрулили. Намагаються розвести хлопців на здачу в полон, не піддаються. З одного боку танкова дивізія, з іншого полк ВДВ. Хоч і ворог, але кадрові, краще ніж ДНР. Медичну допомогу пораненим надали. Протягом години має все вирішитися. Були спроби по дорозі якихось відморозків розстріляти колону. Пройшли. Чекаємо", - написав Семенченко.Читайте такожЗ оточення під Іловайськом вийшли перші 28 бійців - Аваков

Комбат "Донбасу" пояснив, чому так докладно розповідає про виведення українських силовиов з оточення.

"Ситуація дивна і складна. Потрібна максимальна детальність і публічність. В тому числі, щоб можна було, в разі чого, відновити хронологію подій", - підкреслив він.

Нагадаємо, Семенченко повідомив, що українські силовики знаходяться в оточенні трьох населених пунктах: Новокатеринівка, Старобешеве, Червонополье.