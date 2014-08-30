Росія намагається дискредитувати Ukraine Today

На Youtube і Facebook з’явились фейкові сторінки, брендовані логотипом каналу, з провокативним антиукраїнським змістом російською мовою.

Канал уже звернувся в адміністрацію Youtube і Facebook з вимогою прибрати сторінки-клони.

Офіційні сторінки каналу Ukraine Today вказані нижче:

Youtube - https://www.youtube.com/user/UKRAINETODAYLive/featured

Facebook- https://www.facebook.com/uatodaytv?fref=ts

Twitter- https://twitter.com/uatodaytv

«Ми розуміємо, що така увага до каналу, який стартував лише 24 серпня, з боку Росії означає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Ми також розуміємо, що перемога Кремля в розв’язаній ним інформаційній війні проти України, на даний момент, є для них принципово важливою, і грошей та сил вони шкодувати не будуть. Для нас важливо, щоб світ мав змогу отримувати правдиву інформацію про те, що зараз відбувається в Україні і Східній Європі. Такі дії російських провокаторів лише підкреслюють, що правда на нашому боці», - прокоментувала Тетяна Пушнова, генеральний продюсер Ukraine Today