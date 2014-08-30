Росія намагається дискредитувати Ukraine Today
Росія почала активно намагатись створювати приводи для дискредитації міжнародного каналу Ukraine Today.
На Youtube і Facebook з’явились фейкові сторінки, брендовані логотипом каналу, з провокативним антиукраїнським змістом російською мовою.
Канал уже звернувся в адміністрацію Youtube і Facebook з вимогою прибрати сторінки-клони.
Офіційні сторінки каналу Ukraine Today вказані нижче:
Youtube - https://www.youtube.com/user/UKRAINETODAYLive/featured
Facebook- https://www.facebook.com/uatodaytv?fref=ts
Twitter- https://twitter.com/uatodaytv
«Ми розуміємо, що така увага до каналу, який стартував лише 24 серпня, з боку Росії означає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Ми також розуміємо, що перемога Кремля в розв’язаній ним інформаційній війні проти України, на даний момент, є для них принципово важливою, і грошей та сил вони шкодувати не будуть. Для нас важливо, щоб світ мав змогу отримувати правдиву інформацію про те, що зараз відбувається в Україні і Східній Європі. Такі дії російських провокаторів лише підкреслюють, що правда на нашому боці», - прокоментувала Тетяна Пушнова, генеральний продюсер Ukraine Today