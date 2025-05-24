Виявилося, це був не анонс Divinity 3, а стандартна технічна процедура.

Днями фанати Larian Studios схопилися за серце: офіційний акаунт студії в X (колишній Twitter) раптово змінив назву з @larianstudios на @divinity.

Однак майже одразу директор з видавничої діяльності Larian Майкл Доус прояснив ситуацію: це не тизер нової гри, а суто технічний процес, студія повертає собі контроль над акаунтами, пов'язаними зі своїми франшизами, щоб запобігти випадкам фішингу та імітацій від третіх осіб.

З його слів, X помилково замінив основний акаунт на @divinity, і це не пов'язано з майбутніми анонсами. Доус підкреслив, що Larian продовжує працювати над кількома великими проєктами, але найближчим часом чекати новин не варто.

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При цьому ні він, ні інші представники студії не заперечують можливості нової гри у всесвіті Divinity. Ба більше, в іншому повідомленні Доус заявив, що ще занадто рано говорити про щось конкретне, але у студії багато планів.

Нещодавно голова Larian Свен Вінке також згадав, що студія вже працює над надзвичайно амбітною грою і розраховує показати її до 2030 року.

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