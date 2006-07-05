Янукович хоче 10 комітетів

Фракція Партії регіонів наполягає на пропорційному розподілі парламентських комітетів і претендує на керівництво в 10 комітетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на засіданні фракції Партії регіонів, яке зараз проходить в сесійній залі ВР, народний депутат України Олена ЛУКАШ.

Вона зазначила, що необхідно керуватися регламентом ВР, де йдеться про пропорційний розподіл комітетів. За її словами, виходячи із кількості народних депутатів у фракції “Регіонів” (186 народних депутатів – УНІАН), фракція має очолити не менше 10 комітетів.

О.ЛУКАШ зазначила, що в протоколі узгоджень між коаліцією і опозицією, який обговорювався лідерами фракцій під час вчорашньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, опозиції було запропоновано керівництво у 5 контрольних комісіях. О.ЛУКАШ зазначила, що йдеться про комісію з питань контролю за діяльністю правоохоронних органів, а також комісію з питань контролю за дотриманням прав людини, комісію з питань соціального забезпечення, комісію з питань моніторингу за дотриманням свободи слова, комісії з питань моніторингу соціально-економічного розвитку України.

За словами О.ЛУКАШ, під час дискусії фракція “Регіонів” намагалася переконати в тому, що «ці комісії можуть трансформуватися в комітети». Вона зазначила, що в такому випадку може виникати дублювання функцій між комітетами та комісіями. Народні депутати з фракції Партії регіонів підтримали пропозицію про те, що фракція має стояти на позиції щодо пропорційного розподілу комітетів ВР.

Як повідомляв УНІАН, вчора до пізнього вечора тривати переговори між коаліцією та опозицією за участю Президента, однак сторони так і не досягли домовленості щодо розблокування роботи ВР, яке триває з 27 червня..

Зустріч лідерів фракцій з Президентом завершилася створенням робочої групи з представників фракцій, які працюватимуть над узгодженням розбіжностей між коаліцією і опозицією. Каменем спотикання під час зустрічі став принцип розподілу парламентських комітетів.

Сьогодні консультації коаліції і опозиції продовжаться. Очікується, що після засідання фракції Партії регіонів о 10.00 до них приєднаються представники “трійки” – Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр МОРОЗ, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, щоб пояснити пропозиції коаліції стосовно принципів розподілу парламентських комітетів.

На даний час засідання фракції Партії регіонів завершено. Представники фракції блокують трибуну, президію, а також урядову і суддівську ложу. В сесійній залі немає народних депутатів із фракцій “Наша Україна”, БЮТ та СПУ і присутні лише декілька депутатів із фракції КПУ.