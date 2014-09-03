Аваков заявив, що мера Кременчука вбили через помсту: затримано замовників і виконавців злочину

Затримано організаторів і виконавців вбивства мера Кременчука Полтавської області Олега Бабаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив журналістам перед засіданням уряду.

«Затримано безпосередніх організаторів вбивства мера Кременчука Бабаєва, і сьогодні затримано не лише чотирьох виконавців, але сьогодні затримано й замовників цього злочину», - зазначив Аваков.

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За його словами, ведуться слідчі дії, запобіжний захід обрав суд - це арешт.

«Мотив злочину корисливий – помста. Замовник заплатив вбивцям 70 тис. доларів. І ті за деякої підготовки скоїли цей злочин», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Бабаєва вбили 26 липня