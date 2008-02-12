Регіонали знову занесли в сесійну залу кульки і прапори
16:16, 12 лютого 2008Політика
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Тривають консультації
У Верховній Раді досі не розпочалось пленарне вечірнє засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокувати президію і трибуну парламенту.
На даний момент у президії знаходиться 15 народних депутатів, біля трибуни - близько 30.
Вони знову занесли до сесійної зали повітряні кульки з написом «НАТО - ні!», а на місцях депутатів від Партії регіонів встановлені великі державні прапори.
У даний час лідери фракцій продовжують консультації з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ щодо розблокування роботи парламенту.
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