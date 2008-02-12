Регіонали знову занесли в сесійну залу кульки і прапори

У Верховній Раді досі не розпочалось пленарне вечірнє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокувати президію і трибуну парламенту.

На даний момент у президії знаходиться 15 народних депутатів, біля трибуни - близько 30.

Вони знову занесли до сесійної зали повітряні кульки з написом «НАТО - ні!», а на місцях депутатів від Партії регіонів встановлені великі державні прапори.

У даний час лідери фракцій продовжують консультації з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ щодо розблокування роботи парламенту.