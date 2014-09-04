Військові РФ використовують патрони, заборонені міжнародними конвенціями - комбат "Луганська-1"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив командир батальйону "Луганськ-1" Андрій Левко.

"Були проблеми з російськими патронами, які ми захопили в групи наших, як називає товариш Путін, російських партнерів, які відмінно пробивають наші бронежилети, які заборонені міжнародними конвенціями. Патрони безпосередньо з вольфрамовою серцевиною, дуже якісно, добре пробиває бронежилети, які є у нас в наявності", - розповів комбат.

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За словами Левка, батальйонам не вистачає важкої техніки для ведення боїв в зоні АТО.

"Сил і засобів у нас достатньо. Необхідно просто політичне рішення, нам потрібно дати важку техніку, яка стоїть на складах", - додав він.