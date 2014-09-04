У Раді створили ТСК із розслідування трагедії під Іловайськом - депутат
14:22, 04 вересня 2014Політика
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Про це повідомив нардеп Ар'єв.
Рада створила ТСК, яка буде розслідувати трагедію в "іловайському котлі" / Фото УНІАН
Депутати створили тимчасову слідчу комісію з розслідування подій під Іловайськом.
Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв у своєму Twitter.
Створили ТСК з розслідування трагедії під Іловайсбком
— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) September 4, 2014
Як раніше повідомляв УНІАН, під Іловайськом загинуло понад 100 українських військових. Про це сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради повідомив т.в.о. міністра оборони Іван Руснак.
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