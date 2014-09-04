У Раді створили ТСК із розслідування трагедії під Іловайськом - депутат

14:22, 04 вересня 2014
Політика
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Про це повідомив нардеп Ар'єв.

Фото УНІАН

Депутати створили тимчасову слідчу комісію з розслідування подій під Іловайськом.

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв у своєму Twitter.

Як раніше повідомляв УНІАН, під Іловайськом загинуло понад 100 українських військових. Про це сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради повідомив т.в.о. міністра оборони Іван Руснак.

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