Одного російського десантника "міняють" на 10 українських бійців - Міноборони

У "котлі" під Іловайськом Україна втратила 107 осіб. Таку цифру сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради назвав т.в.о. міністра Іван Руснак, повідомляє джерело LB.ua з числа народних депутатів.

Він зазначив, що ці дані - приблизні. Точна кількість загиблих досі невідома, багато хто вважаються зниклими безвісти, і чи вони живі - неясно.

За словами т.в.о. міністра, зараз ведуться переговори про повернення полонених, при цьому одного російського десантника "міняють" на десятьох українців. Щодо обміну полоненими Україна веде переговори не з "ДНР" або "ЛНР", а виключно з Генштабом РФ, зазначив він.

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Т.в.о.міністра заявив, що спеціально для створення "котла" під Іловайськом з боку Росії було направлено 4 батальйони. Основною проблемою ситуації в Іловайську став "витік інформації", а також "самостійність добровольчих батальйонів, відсутність чіткої координації між ними та військовими".

Говорячи про подальший розвиток подій, Руснак визнав, що "завдання Путіна - захопити якнайбільше території".