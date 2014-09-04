У разі провалу мирного плану, Турчинов буде ініціювати введення воєнного стану - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на слова депутата, який був присутній на закритому засіданні ВР.

Турчинов на засіданні нібито оголосив, що призначить на понеділок консультації щодо позачергового засідання на вівторок, якщо протягом найближчих днів не буде досягнуто прогресу у мирному врегулюванні.Читайте такожПорошенко обмірковує можливість запровадження в Україні воєнного стану - депутат

"Турчинов сказав, що двічі розмовляв з президентом у середу, і той відчуває, що спрацює мирний план. Якщо ж ні, то в понеділок відбудуться консультації про позачергове засідання на вівторок з порядком денним щодо воєнного стану", - розповів співрозмовник.

Як відомо, Порошенко в четвервідбув на саміт НАТО, де проводить переговори з лідерами провідних країн Заходу про допомогу Україні.