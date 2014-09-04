Силовики знищили під Маріуполем російську зенітку та "Урал"

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«Мобільними групами сил АТО в районі населеного пункту Комінтернове поблизу Маріуполя було знищено зенітну установку терористів та автомобіль «Урал», - йдеться в повідомленні

Читайте такожСиловики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем«За доповідями наших військових, техніка була позначена білими колами, як це роблять окупаційні війська збройних сил Росії», - додали у прес-центрі АТО.