Силовики знищили під Маріуполем російську зенітку та "Урал"
17:30, 04 вересня 2014Політика
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Українські силовики в районі населеного пункту Комінтернове поблизу Маріуполя знищили зенітну установку та автомобіль «Урал».
Під Маріуполем знищено техніку окупантів / 0629.com.ua
Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.
«Мобільними групами сил АТО в районі населеного пункту Комінтернове поблизу Маріуполя було знищено зенітну установку терористів та автомобіль «Урал», - йдеться в повідомленні
Читайте такожСиловики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем«За доповідями наших військових, техніка була позначена білими колами, як це роблять окупаційні війська збройних сил Росії», - додали у прес-центрі АТО.
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