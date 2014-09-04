Силовики знищили під Маріуполем російську зенітку та "Урал"

17:30, 04 вересня 2014
Політика
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Українські силовики в районі населеного пункту Комінтернове поблизу Маріуполя знищили зенітну установку та автомобіль «Урал».

Під Маріуполем знищено техніку окупантів / 0629.com.ua

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«Мобільними групами сил АТО в районі населеного пункту Комінтернове поблизу Маріуполя було знищено зенітну установку терористів та автомобіль «Урал», - йдеться в повідомленні

Читайте такожСиловики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем«За доповідями наших військових, техніка була позначена білими колами, як це роблять окупаційні війська збройних сил Росії», - додали у прес-центрі АТО.

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