На Луганщині ЗС РФ розгортають радіолокаційну станцію протиповітряної оборони - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«На території Луганської області українські військові зафіксували розгортання сучасної російської радіолокаційної станції мобільного комплексу протиповітряної оборони», - зазначив він.