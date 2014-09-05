На Луганщині ЗС РФ розгортають радіолокаційну станцію протиповітряної оборони - РНБО
03:56, 05 вересня 2014Політика
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Збройні сили РФ в Луганській області розгортають сучасну радіолокаційну станцію мобільного комплексу протиповітряної оборони.
На Луганщині ЗС РФ розгортають радіолокаційну станцію протиповітряної оборони / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«На території Луганської області українські військові зафіксували розгортання сучасної російської радіолокаційної станції мобільного комплексу протиповітряної оборони», - зазначив він.
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