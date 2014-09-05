Біля селища Комінтернове сили АТО знищили більше 40 терористів

В результаті бою в районі населеного пункту Комінтернове Донецької області сили АТО знищили 2 бронетранспортери противника та більш ніж 40 терористів.

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожБойовики з "Градів" обстрілюють місто Щастя на Луганщині За його словами, крім цього, тікаючи, бандити залишили на полі бою бойову машину піхоти та міномет.

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