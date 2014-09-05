Біля Маріуполя снаряд залишив воронку глибиною 5 метрів (фото)
20:44, 05 вересня 2014Політика
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Сьогодні близько 13.00 кілька снарядів, ймовірно випущених з "Граду", потрапили і в район селища Старий Крим в Іллічівському районі Маріуполя.
Снаряд залишив величезну воронку / 0629
Як передає 0629, один снаряд розірвався біля притоки річки Кальчик. Ударною хвилею було вибито скло в мікроавтобусі "Фольксваген", припаркованому неподалік. Сам автовласник не постраждав, так як встиг впасти на землю.
Внаслідок вибуху в землі утворилася воронка завглибшки не менше 5 метрів.
Читайте такожОБСЄ: В результаті боїв під Маріуполем загинули мирні жителіЩе один снаряд потрапив в город на вул. Крупської, 116. На щастя, він не здетонував.
Нагадаємо, також сьогодні снаряд перебив газопровід в селищі Старий Крим і влучив у фільтрувальну станцію Старокримського водосховища.
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