МЗС РФ заговорив про зрив перемир'я

Про це йдеться в повідомленні відомства у зв'язку із самітом НАТО в Уельсі.

"На саміті була взята лінія на просування інфраструктури НАТО "на Схід" і нарощування військової присутності альянсу поблизу кордонів Росії. Ці плани виношувалися давно, і українська криза стала лише приводом для початку їх реалізації", - сказано в заяві.

"Суть і тональність заяв щодо ситуації навколо України укупі з анонсованими планами проведення спільних з Києвом навчань країн-членів НАТО на території цієї країни до кінця 2014 року неминуче призведуть до нагнітання напруженості, ставлять під загрозу зриву прогрес, який намітився у мирному процесі в Україні, сприяють збільшенню розколу в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

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"Більш того, вони свідчать про беззастережну підтримку НАТО київських неофашистських і екстремістських сил, в тому числі в особі "Правого сектора", - зазначають в МЗС.

Як відомо, 5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 п'ятниці вогню на Донбасі.