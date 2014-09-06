Порошенко і Лукашенко обговорили підписаний в Мінську мирний протокол
19:59, 06 вересня 2014Політика
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Президенти України і Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко під час телефонної розмови обмінялися думками про підписаний вчора в Мінську мирний протокол.
Порошенко обговорив з Лукашенком мирний протокол / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Петро Порошенко подякував Олександруі Лукашенку за можливість проведення консультацій тристоронньої контактної групи в Мінську.
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Крім того, президенти обговорили питання обрання України непостійним членом Ради Безпеки ООН.
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