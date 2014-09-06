Порошенко і Лукашенко обговорили підписаний в Мінську мирний протокол

Президенти України і Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко під час телефонної розмови обмінялися думками про підписаний вчора в Мінську мирний протокол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter