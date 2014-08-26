Лукашенко заявив про готовність продовжити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі
16:04, 26 серпня 2014Політика
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Олександр Лукашенко наголосив, що в разі необхідності Білорусь готова прийняти подальші раунди переговорів.
REUTERS
Мінськ готовий у разі потреби прийняти подальші раунди переговорів із врегулювання ситуації в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ході зустрічі в форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан) сьогодні в Мінську.
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«Білорусь готова прийняти подальші раунди переговорів, якщо в цьому буде потреба», - сказав він.
Лукашенко висловив надію, що сьогоднішня зустріч стане імпульсом до вирішення ситуації в Україні.
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