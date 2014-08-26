Лукашенко заявив про готовність продовжити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Мінськ готовий у разі потреби прийняти подальші раунди переговорів із врегулювання ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ході зустрічі в форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан) сьогодні в Мінську.

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«Білорусь готова прийняти подальші раунди переговорів, якщо в цьому буде потреба», - сказав він.

Лукашенко висловив надію, що сьогоднішня зустріч стане імпульсом до вирішення ситуації в Україні.