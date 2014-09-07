Завтра до України для розслідування катастрофи "Боїнга" прибудуть малайзійські експерти

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на газету Star.

"Королівська поліція Малайзії бажає їм (експертам) виконати завдання успішно і в безпеці", - заявив глава поліції королівства Халід Абу Бакар.

За його словами, групу експертів очолить заступник директора управління з внутрішньої безпеки і підтримання громадського порядку Мухаммад Фуад Абу Зарім. Слідом за ними до відбуття в Україну готуються ще 50 поліцейських.

Читайте такожЯценюк заявляє, що малайзійський Боїнг-777 був збитий людьми, які тренувалися в РосіїКрім того, в Україну прибуде міністр оборони Малайзії Хишамуддин Хусейн, щоб особисто оцінити можливості доступу малайзійських експертів до місця аварії.

"Метою візиту є отримання запевнень у тому, що наші експерти зможуть безпечно пересуватися і отримають достатньо можливостей для того, щоб провести розслідування", - сказав він.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були підданими Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.