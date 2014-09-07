У мережі з’явились фото наслідків нічного обстрілу Маріуполя бойовиками

Минулої ночі бойовики обстріляли Маріуполь, порушивши домовленість про припинення вогню.

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