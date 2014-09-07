У мережі з’явились фото наслідків нічного обстрілу Маріуполя бойовиками
13:07, 07 вересня 2014Політика
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Минулої ночі бойовики обстріляли Маріуполь, порушивши домовленість про припинення вогню.
Особливо постраждав мікрорайон Східний. Зокрема, було пошкоджено АЗС будівлю "швидкої", та інші численні споруди.
Читайте такожУ Маріуполі обстріляли машину, постраждали 5 осіб (фото)Окрім того, внаслідок обстрілів блокпосту загинув один мирний житель і отримав поранення військовий.
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