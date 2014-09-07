Серед мирних жителів Маріуполя є перша жертва

Про це пише 0629.com.ua з посиланням на працівників лікарні.

Як повідомляється, 33-річна маріупольчанка померла на операційному столі. У момент події вона була з дітьми.

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Подробиці події з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, порушивши домовленість про припинення вогню, вчора бойовики обстріляли блокпост на в'їзді до Маріуполя у мікрорайоні Східний. Раніше повідомлялося про поранення одного з українських військових.