Серед мирних жителів Маріуполя є перша жертва
11:00, 07 вересня 2014Політика
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Минулої ночі до однієї з лікарень Маріуполя привезли жінку з осколковим пораненням в область серця.
Жінка померла на операційному столі / УНІАН
Про це пише 0629.com.ua з посиланням на працівників лікарні.
Як повідомляється, 33-річна маріупольчанка померла на операційному столі. У момент події вона була з дітьми.
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Подробиці події з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, порушивши домовленість про припинення вогню, вчора бойовики обстріляли блокпост на в'їзді до Маріуполя у мікрорайоні Східний. Раніше повідомлялося про поранення одного з українських військових.
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