Перед падінням Боїнга розвідувальні літаки зафіксували "невідомий" сигнал - уряд Німеччини

Про це пише російська служба Deutsche Welle.

Останні хвилини польоту рейсу MH17 не зафіксовані на радарах, повідомив офіційний Берлін.

На основі наявної інформації неможливо зробити висновок, що "Боїнг" був збитий ракетою.

Про це йдеться в офіційній відповіді уряду Німеччини на запит фракції Лівої партії у бундестазі, що опинився в розпорядженні медіакомпаній WDR і NDR, повідомило в неділю, 7 вересня, онлайн-видання журналу Der Spiegel.

Читайте такожУ Малайзії день жалоби: з Амстердама доставили перші 20 тіл жертв катастрофи Боїнга (фоторепортаж)У відповіді уряду пояснюється, що останні хвилини рейсу MH17 не зафіксовані на радарах. Розвідувальні літаки AWACS, що патрулювали в той час повітряний простір Польщі та Румунії, засікли радарами малайзійський літак, але зв'язок з літаком було втрачено за півгодини до його аварії, коли літак зайшов на територію, не контрольовану AWACS.

Два літаки AWACS зафіксували сигнали однієї із зенітних систем і ще один - невідомий - сигнал, який був автоматично приписаний зенітному комплексу SA-3 (зенітно-ракетний комплекс "Печора"). У відповіді уряду ФРН, однак, підкреслюється, що це - звичайний сигнал, який рутинно фіксується у всьому регіоні.

Уряд ФРН, посилаючись на міркування секретності, відмовився повідомити, які саме дані були ним одержані з американських розвідсупутників, а також які переговори були перехоплені у зв'язку з катастрофою літака, зазначивши, що публікація такої інформації - справа нідерландської комісії, що розслідує обставини катастрофи лайнера.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак заявив, що рейс MH17 був збитий ракетою "земля-повітря" в районі, контрольованому проросійськими бойовиками.