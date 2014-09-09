Блокпост Нацгвардії на Луганщині, який оточили солдати РФ, посилено технікою

Блокпост Національної гвардії в районі Слов’яносербська посилено додатковою технікою та особовим складом Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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За його словами, «українські військові посилюють оборону позицій блокпосту. На своєму блокпосту терористи та російські військові також укріплюють позиції, проводять фортифікаційні роботи».

Як зазначив Лисенко, «між сторонами зберігається нейтралітет. Українські військові не піддаються на провокації й надалі захищають та обороняють свої позиції».