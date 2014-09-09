В Україні створюється добровольчий батальйон податкової міліції

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

«В нас є пряме доручення від Президента і від уряду, створити свій батальйон. Наразі батальйон створюється, туди увійдуть близько двохсот осіб. Добровольців у нас є близько сімсот осіб - це як правило усі атестовані люди, військові, міліціонери, які так чи інакше знайомі зі зброєю більше, ніж звичайні громадяни", - сказав він.

Читайте такожУ Запорізькій області створюють добровольчий танковий батальйонЗа його словами, зараз відбувається підготовка і вирішується, яким саме чином і де добровольці будуть проходити службу.

"Чи вони будуть проходити в МВС у військових батальйонах, чи вони будуть проходити в околичних територіях – створювати живий кордон. Тобто - це питання обговорюється", - заявив Білоус.