Комбати добровольчих батальйонів назвали причиною "іловайської трагедії" зраду керівництва АТО

Комбати закликають зробити слідство максимально прозорим і об'єктивним, повідомляє ТСН.

Боєць батальйону "Донбас" із позивним Артист щойно вирвався з полону. Він згадує, що під Іловайськом їх розстрілювали, як у тирі.

"Для мене це поле, на котре я за першої можливості буду виїздити та годинами стояти на колінах. Тому що воно встелене моїми друзями. Коли люди стрибають у пожежну машину, щоби просто її відігнати, а там прямою наводкою вбивають вісім чоловік", - пригадує боєць.

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Військові переконані, що основною причиною трагедії є зрада. З "котла", переконані командири, бійці вийшли дивом.

"Ми потрапили туди через зраду у секторі "Д", - заявив командир батальйону "Дніпро" Юрій Береза.

За велику кількість загиблих, вважають комбати, має відповісти вище командування АТО. І не лише посадами, а й через суд і відбуття його вироку.

Керівництво АТО, кажуть бійці, не надало підкріплення, оголили тили і навіть не дало команди відступити. Згодом, запевняють командири добровольчих батальйонів, з'ясувалося, що ворог знав, де саме бійці виходитимуть із котла.

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Тепер командири закликають усіх бійців співпрацювати зі слідством, щоби відтворити ті події якнайточніше. Крім того, створюється "гаряча лінія" та формується охорона свідкам військових злочинів, якщо на них чинитимуть тиск.

"Ми організовуємо гарячу лінію на той випадок, якщо на когось будут чинити тиск, і готові забезпечити охорону. Просто так ми це списати не дамо. Ми готові приводом доправити будь-якого генерала", - пообіцяв командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

У Раді нацбезпеки причину загибелі вояків бачать в іншому. Там говорять про недбале ставлення до служби – мовляв, саме за такою статтею військова прокуратура розслідує справу. Покарання для винних може сягнути восьми років ув'язнення. Щоправда, про конкретні імена та звання підозрюваних – жодного слова не говорять.

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"Слідчі вивчають, як планувались та проводились ці операції. Призначено військово-тактичну експертизу, яка дасть відповідь щодо правомірності прийняття рішень командним складом сил АТО та ступеня їхньої відповідальності", - заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Поки що командири очікують результатів слідства. І переконують, що без ретельних висновків і покарань винних, нових трагедій на Донбасі не уникнути.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Арсеній Яценюк пообіцяв, що генпрокурор невдовзі назве винних у жертвах в "іловайському котлі".