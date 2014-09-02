Під Іловайськом полонили понад 200 українських військових - РНБО

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.

"Ситуація в районі Іловайська залишається надзвичайно складною. Триває операція з виведення підрозділів українських силовиків з оточення. Подробиці цієї операції до її закінчення не розголошуються. Після завершення операції будуть оприлюднені цифри втрат серед наших військовослужбовців", - повідомив Лисенко.

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Раніше в РНБО заявили, що операція по виведенню українських військових з оточення в Іловайську триває.

Нагадаємо, за словами керівника Центру обміну полонених Володимира Рубана, у понеділок з полону терористів звільнено 30 військових.