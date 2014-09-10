У напрямку Маріуполя обмежили пересування у двох районах та ввели комендантську годину
З 10 вересня на території Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області, які знаходяться поблизу Маріуполя, встановлюються режимні обмеження. Керівництво АТО вводить їх з метою забезпечення національної безпеки України.
Про це повідомляється на сайті міськради Маріуполя.
Мета обмежень - сприяння заходам з оборони держави та протидія терористичній діяльності.
Режимні обмеження (заборони) встановлено щодо:
- Пересування груп (колон) автомобільної техніки (двох і більше одиниць);
- Пересування без погодження інженерної техніки, великогабаритних транспортних засобів;
- Перебування осіб без документів, що посвідчують особу (для громадян України - паспорт громадянина з відміткою про реєстрацію);
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- В’їзду, пересування осіб, які не проживають в зазначеному районі, або не підтвердили мету такого пересування;
- Припинення реєстрації органами МВС України громадян для проживання у визначеному районі;
- Пересування транспортних засобів, осіб в період з 20.00 до 06.00;
- Підходу, під’їзду без погодження з керівництвом до позицій, районів розташування сил АТО;
- Обмеження швидкості руху транспортних засобів не більше ніж 40 кілометрів за годину;
- Використання радіостанцій, засобів кіно-фото-відео зйомки, проведення такої зйомки місцевості, військових об’єктів та об’єктів інфраструктури;
- Масових зборів громадян (без погодження із військовим керівництвом);
- Риболовства, полювання, переміщення, носіння зброї, боєприпасів, розведення вогнищ, випалювання територій;
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- Використання піротехнічних засобів;
- Виставлення окремих нарядів від МВС України без залучення співробітників Держприкордонслужби України.
Район введення додаткових режимних обмежень:
населені пункти і території навколо них Новоазовського і Тельманівського районів обмежених лінією: Бердянське – Широкіно – Саханка – Заіченко – Комінтерново – Павлополь – Набережне – Тавричиське – Ніколаєвка – Старомаріївка – Гранітне – Андріївка – адміністративна межа Тельманівського району до м. Маріуполь – вздовж північно-східної околиці м. Маріуполь (Мирний – Волонтерівка – Троїцький – Первомайськ – Виноградне - Приморське) – Піонерське – Сопіно.