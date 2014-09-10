У напрямку Маріуполя обмежили пересування у двох районах та ввели комендантську годину

Про це повідомляється на сайті міськради Маріуполя.

Мета обмежень - сприяння заходам з оборони держави та протидія терористичній діяльності.

Режимні обмеження (заборони) встановлено щодо:

- Пересування груп (колон) автомобільної техніки (двох і більше одиниць);

- Пересування без погодження інженерної техніки, великогабаритних транспортних засобів;

- Перебування осіб без документів, що посвідчують особу (для громадян України - паспорт громадянина з відміткою про реєстрацію);

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- В’їзду, пересування осіб, які не проживають в зазначеному районі, або не підтвердили мету такого пересування;

- Припинення реєстрації органами МВС України громадян для проживання у визначеному районі;

- Пересування транспортних засобів, осіб в період з 20.00 до 06.00;

- Підходу, під’їзду без погодження з керівництвом до позицій, районів розташування сил АТО;

- Обмеження швидкості руху транспортних засобів не більше ніж 40 кілометрів за годину;

- Використання радіостанцій, засобів кіно-фото-відео зйомки, проведення такої зйомки місцевості, військових об’єктів та об’єктів інфраструктури;

- Масових зборів громадян (без погодження із військовим керівництвом);

- Риболовства, полювання, переміщення, носіння зброї, боєприпасів, розведення вогнищ, випалювання територій;

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- Використання піротехнічних засобів;

- Виставлення окремих нарядів від МВС України без залучення співробітників Держприкордонслужби України.

Район введення додаткових режимних обмежень:

населені пункти і території навколо них Новоазовського і Тельманівського районів обмежених лінією: Бердянське – Широкіно – Саханка – Заіченко – Комінтерново – Павлополь – Набережне – Тавричиське – Ніколаєвка – Старомаріївка – Гранітне – Андріївка – адміністративна межа Тельманівського району до м. Маріуполь – вздовж північно-східної околиці м. Маріуполь (Мирний – Волонтерівка – Троїцький – Первомайськ – Виноградне - Приморське) – Піонерське – Сопіно.