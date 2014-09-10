На Луганщині у результаті вибуху загинули троє прикордонників, ще двох поранено

У Луганській області загинуло троє прикордонників і два отримали тяжкі поранення. Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

В повідомленні зазначається, що «незважаючи на оголошене перемир’я, терористи і російські найманці продовжують вести бойові дії, обстрілювати позиції сил АТО та здійснювати інші диверсійні заходи».

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«Так, о 14.45 поблизу н.п. Нижньобараниківка (Луганська обл.) на вибуховому пристрої підірвався прикордонний наряд, що рухався на автомобілі «УАЗ». У результаті вибуху загинули 3 прикордонники: два - на місці події, один - під час транспортування до медичного закладу, ще 2 отримали тяжкі поранення», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що активно здійснюється повітряна розвідка Російською федерацією.

«Впродовж доби прикордонники двічі фіксували БПЛА: на одному із блокпостів поблизу Маріуполя та на адміністративному кордоні з АР Крим на ділянці пункту контролю «Чонгар», - повідомляють в Держприкордонслужбі.

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Також наголошується, що РФ продовжує концентрувати бронетехніку, сили бойовиків та регулярних військ в Новоазовському районі Донецької області.

«Зокрема, поблизу н.п. Саханка Новоазовского р-ну Донецької обл. виявлено 50 одиниць важкої військової техніки (танки, БМП, БТР, вантажні автомобілі). Також з РФ до м. Новоазовськ зайшло 2 танки, 3 САУ та 8 «Уралів» з особовим складом. В районі н.п. Безіменне Новоазовського р-ну Донецької області спостерігається велике скупчення техніки та живої сили противника, в т. ч. засобів радіорозвідки», - сказано в повідомленні.