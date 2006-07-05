Вирішується питання екстрадиції затриманого в Росії полковника СБУ

Генеральна прокуратура України зараз вирішує питання про екстрадицію затриманого в Росії полковника СБУ Валентина КРИЖАНІВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

В Генпрокуратурі підтвердили, що дійсно у червні 2005 року помічнику начальника Головного управління „К” СБУ полковнику В.КРИЖАНІВСЬКОМУ було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з тим, що місцеперебування В.КРИЖАНІВСЬКОГО з листопада 2005 року було невідомо, хоча судом було надано дозвіл на його затримання та доставку до суду під вартою, досудовим слідством винесено постанову про оголошення обвинуваченого в розшук.

За повідомленням Генеральної прокуратури Російської Федерації, відповідно до доручення Генеральної прокуратури України обвинувачений В.КРИЖАНІВСЬКИЙ утримується під вартою і в даний час вирішується питання про його екстрадицію в Україну.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, колишній співробітник СБУ В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинувачується у використанні підроблених документів з метою реалізації цирконію та гафнію, конфіскованих в рамках розслідування іншої кримінальної справи, що призвело до недоотримання державним бюджетом України значних грошових коштів.

Натомість у листопаді 2005 року В.КРИЖАНІВСЬКИЙ звинуватив голову СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО в контрабанді 8 тонн гафнію в Китай, а також ряді інших злочинів. У цей же день В.КРИЖАНІВСЬКИЙ заявив про збройний напад на нього на вулиці Пушкінській в Києві. Після замаху В.КРИЖАНІВСЬКИЙ самостійно прийшов до Київського військового госпіталю, звідки зник увечері 12 листопада.

3 липня цього року СБУ повідомила, що В.КРИЖАНІВСЬКИЙ був затриманий у м. Твер, доправлений до слідчого ізолятора, де й перебуває у даний час.

У свою чергу В.КРИЖАНІВСЬКИЙ заявив про переслідування з боку голови СБУ і попросив політичного притулку в Росії.