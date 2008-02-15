Комуністи бачили, як Яценюку з Банкової сказали: ша, хлопчик

Нардеп-комуніст Леонід Грач у ефірі Радіо “Ера” нагадав, що колись (під час суперечки при обранні Яценюка спікером ВР) він вже говорив, що «що ми тільки почали його виховувати, але він відбився від рук».

Спікером ВР, стверджує Грач, керують «як маріонеткою, що подзвонять з адміністрації, в даному випадку секретаріату Балоги, то він робить». Це – найнятий фаворит, уточнив нардеп.

Також Грач не вважає, що Яценюк намагається враховувати інтереси опозиції. «Та нічого він не намагается, - відрізав депутат. - Він вчора спробував заїкнутися про це позавчора, коли мова зайшла про те, щоб все-таки переголосувати один законопроект, його ж одразу його ж боси політичні одразу по носу дали і сказали, хлопчик, ану ша, і він одразу сів. Тому, коли людина не має ані того, ані іншого, ані третього, про що я говорив, досвіду, політичного зору і своєї позиції громадської, тоді, звичайно, він бовтатиметься штангою і знесе її...»