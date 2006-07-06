Верховна Рада пішла на перерву

У роботі парламенту оголошено перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий на засіданні Верховної Ради України, представник фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ. При цьому він зауважив, що домовленості досягнуті лідерами фракцій і груп необхідно реалізувати, ухваливши ряд рішень, в тому числі ухвалити постанову про кількість і предмет відання комітетів. Для цього необхідний час, щоб підготувати відповідні документи. Тому відповідно до домовленостей лідерів фракцій, в парламенті оголосили перерву.

О.ТУРЧИНОВ попросив Партію регіонів під час перерви зняти плакати, розвішені в сесійній залі. Наразі більшу частину плакатів вже знято.