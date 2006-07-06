Верховна Рада має спікера

Головою Верховної Ради України обрано лідера фракції Соціалістичної партії Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це щойно повідомив член лічильної комісії Євген ФІЛІНДАШ (фракція СПУ).

За його словами, за кандидатуру О.МОРОЗА проголосували 238 народних депутатів з 339 народних депутатів, які взяли бюлетені для голосування.

Нагадаємо, що до бюлетенів для голосування за кандидатуру голови ВР було внесено дві кандидатури – Миколи АЗАРОВА (фракція Партії регіонів) та лідера соціалістів Олександра МОРОЗА.

Довідка УНІАН. О.МОРОЗ народився 29.02.1944 року в с.Буда Таращанського району Київської області.

Народний депутат України п’яти скликань.

З 18 травня 1994 року по квітень 1998 року - Голова Верховної Ради України.

Голова СПУ з жовтня 1991 року.