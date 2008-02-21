У Москві Ющенко зустрінеться з патріархом, а Тимошенко - з главою «Газпрому»

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко розпочинає робочий візит до Москви

Також очікується, що він зустрінеться з патріархом російської православної церкви Олексієм ІІ.

Завершує робочий візит до столиці Росії Прем‘єр-міністр України Юлія Тимошенко. Сьогодні вона має намір зустрітися з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером. Зустріч запланована на 12 годину за московським часом.

Разом з Юлією Тимошенко до Москви виїхали міністр палива та енергетики Юрій Продан, голова НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина та його заступник Ігор Діденко.

Радіо Свобода