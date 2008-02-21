У Москві Ющенко зустрінеться з патріархом, а Тимошенко - з главою «Газпрому»
08:38, 21 лютого 2008Політика
1248 0
Президент починає, прем`єр завершує
Сьогодні Президент України Віктор Ющенко розпочинає робочий візит до Москви
Також очікується, що він зустрінеться з патріархом російської православної церкви Олексієм ІІ.
Завершує робочий візит до столиці Росії Прем‘єр-міністр України Юлія Тимошенко. Сьогодні вона має намір зустрітися з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером. Зустріч запланована на 12 годину за московським часом.
Разом з Юлією Тимошенко до Москви виїхали міністр палива та енергетики Юрій Продан, голова НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина та його заступник Ігор Діденко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter